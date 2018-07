Schwerin : Ein bunter Markt für Ferienkinder

Träger für Jugendarbeit wechseln Standort zum Auftakt der Sommer-Freizeit: Statt in Schweriner Höfen wurde vor dem Rathaus getobt

von Sebastian Kabst

09. Juli 2018, 20:45 Uhr

Dean ist sieben Jahre alt. Er krabbelt in einen weißen Anhänger. Dann setzt er sich auf ein Holzbrett, hält sich an zwei Griffen fest und rollt einige Meter. Raus aus dem Anhänger, bis auf eine kleine Matte. In seinem Gesicht spiegelt sich Freude. Beim Ferienauftakt auf dem Markt, ist die Rollenrutsche aus dem Spielmobil des Bauspielplatzes eine der beliebtesten Attraktionen.

Alle großen und kleinen Träger, die in Schwerin Kinder- und Jugendarbeit anbieten, beteiligten sich am alljährlichen Ferienauftakt. Nach mehreren Jahren in den Schweriner Höfen, wechselt der Schweriner Jugendring den Veranstaltungsort zum Marktplatz. Regina Dorfmann, die Geschäftsführerin des Jugendrings, erkennt einen entscheidenden Vorteil: „Über den Marktplatz kommen mehr Menschen und bleiben stehen, lassen ihre Kinder mitspielen.“

Nicht nur die Rollenrutsche war bei den Kindern beliebt. Schach, Kinderschminken, Henna-Tattoos und allerlei kleine Spiele boten die verschiedenen Träger an. „Mir macht eigentlich alles Spaß“, sagt der zehnjährige Tyler. Dann kann er sich doch noch entscheiden. Sein Favorit: Das Mühle-Spiel.

Matthias Glüer ist als Streetworker für den Großen Dreesch zuständig. Zum Ferienauftakt ist er mit 15 Kindern gekommen. „Die meisten Kinder tendieren dazu, in ihrem Stadtteil zu bleiben“, sagt Glüer. Daher sei die Veranstaltung auf dem Markt etwas besonderes. Die Kinder kämen mal raus aus ihrem normalen Umfeld. Das findet auch Jessy gut. „Es ist eine super Idee, gemeinsam einen Ausflug zu machen“, sagt der Zehnjährige.

Robert Thiele ist nur zufällig über den Markt geschlendert. Da er aber seine Kinder dabei hat, war der Ferienauftakt für ihn eine positive Überraschung. „Für die Kleinen ist das super“, sagt Thiele. Er freue sich vor allem über die natürlichen Materialien, aus denen die Spielgeräte bestehen.

Bei der Auftaktveranstaltung machen die Träger auch immer wieder auf ihr buntes Ferienprogramm aufmerksam. So biete der Trägerverbund Welan, der für die Weststadt und Lankow zuständig ist, erstmals ein gemeinsames Angebot.

Alle Veranstaltungen aus ganz Schwerin gibt es übersichtlich im „Ferien(s)pass“ des Jugendrings, der im Bürger-Büro des Stadthauses erhältlich und auch online unter www.schwerin.de zu finden ist.