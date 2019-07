Schwerin : Ein Fest für Schulanfänger und alte Hasen

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ein Fest für Schulanfänger und alte Schulhasen wird es am 10. August im Schweriner Zoo geben. Alle Erstklässler erhalten zur Feier des Tages eine kleine Zuckertüte gefüllt mit Überraschungen. Im Forschercamp findet von 13 bis 16 Uhr eine spannende Entdeckungstour zu den Kleinstlebewesen aus dem Wasser statt. Hier wird der Wasserfloh unter dem Mikroskop gespenstisch groß. In diesem Jahr neu ist dort die Ausstellung zu Fossilien und Mineralien. Auch in der Waldschule gibt es von 13 bis 16 Uhr viel zu entdecken. Die Zooschule ist von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet. Gleich am Haupteingang beginnt am Zoomobil die Bilderrallye. Das Glücksrad wird sich für die Kinder drehen und mit der richtigen Antwort gibt es tolle Preise zu gewinnen.