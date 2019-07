Schwerin : Ein Festival fürs Kabarett

von svz.de

22. Juli 2019, 07:06 Uhr

Kulturelle Höhepunkte werfen ihren Schatten voraus: Vom 22. bis 24. August findet im Speicher das 16. Schweriner Kabarettfestival statt. Neben Reiner Kröhnert und die Hengstmann-Brüder steht auch das Kabarett „Die Herkuleskeule“ aus Dresden auf der Bühne in der Röntgenstraße 22. Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag, Hengstmann-Brüder, und Freitag, Reiner Kröhnert, um 20 Uhr. Am Sonnabend präsentieren die Künstler der Herkuleskeule um 17 und 20 Uhr ihr Programm „Freibier wird teurer“.