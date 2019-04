Grosser Dreesch : Ein ganzer Tag mit Kinderbüchern

von svz.de

17. April 2019, 08:36 Uhr

Grosser Dreesch | Lesen wird in der Nils-Holgersson-Grundschule ganz groß geschrieben. Dass Lesen Freude bereitet und richtig Spaß machen kann, zeigt einmal mehr das alljährlich stattfindende Leseprojekt in der Nils-Holgersson-Schule. Die Zweitklässler lasen in Kinderbüchern und zeigten Interesse am Stationsbetrieb mit Leseübungen.

In den 3. Klassen wurde das Angebot der Bibliothek zum Ausleihen von Kinderbüchern genutzt, aber auch Lesespiele im Klassenverband fanden großen Anklang.

Die selbst angefertigten Leserollen der Schüler der 4. Klassen wurden im Atrium ausgestellt. Höhepunkt war der Lesewettbewerb aller Klassenstufen. Die Gewinner wurden mit Büchergutscheinen ausgezeichnet und jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde.