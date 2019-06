Schwerin : Ein Job in der neuen Heimat

Seit Jahresbeginn haben rund 260 Flüchtlinge in Westmecklenburg einen Arbeitsplatz gefunden.

von Christian Koepke

31. Mai 2019, 12:00 Uhr

Beim Spachteln und Schleifen von Karrosserieteilen hat Enayatullah Ayoubi den Bogen schon heraus. Der 19-Jährige aus Afghanistan, der vor drei Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam, möchte Fahrzeuglackierer werden, will noch mehr lernen. Und er bekommt seine Chance: Am 1. August beginnt Enayatullah eine Lehre im Autoservice & Lackiercenter in der Otto-Weltzien-Straße in Görries.

Mehrere Praktika und eine so genannte Einstiegsqualifizierung, die von der Arbeitsagentur gefördert wird, ebneten den Weg zum Traumberuf. „Enayatullah hat uns überzeugt. Er macht seine Arbeit sehr zuverlässig und ist gut ins Team integriert“, sagt Geschäftsführer Mario Ulsperger, der in seinem Betrieb händeringend Mitarbeiter sucht, vor allem im Karosseriebereich.

Enayatullah Ayoubi steht mit seiner beruflichen Erfolgsgeschichte nicht allein. Seit Jahresbeginn haben in Westmecklenburg insgesamt rund 260 Flüchtlinge aus Afghanistan, Eritrea, dem Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden, genau 60 waren es im Mai. „Wir können von einer kontinuierlichen Entwicklung sprechen“, erklärt der Leiter der Schweriner Arbeitsagentur, Guntram Sydow. Anstellung würden die Flüchtlinge insbesondere in Helfertätigkeiten finden, etwa in der Gastronomie.

Einen Job zu haben, sich selbst das Geld zum Lebensunterhalt verdienen zu können – das spiele für das Selbstwertgefühl der zugewanderten Menschen eine enorme Rolle, sagt Schwerins Sozialdezernent Andreas Ruhl. „Bildung und Arbeit sind die Schlüssel zur Integration“, betont er. So gäbe es beim Schweriner Jobcenter spezialisierte Mitarbeiter – Joblotsen –, die sich um Geflüchtete kümmern, die den Integrationskurs gerade beendet haben und über entsprechende Sprachkenntnisse verfügen. Nach Angaben von Ruhl konnten im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt mehr als 17 Prozent der Flüchtlinge, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen, auch eine Stelle finden.

Drei Jahre dauert Enayatullahs Ayoubis Ausbildung zum Fahrzeuglackierer. Nach dem Abschluss der Lehre hat er gute Aussichten auf eine Übernahme. „Ich möchte in Deutschland bleiben“, sagt der 19-Jährige. Hier habe er nette Kollegen – und er fühle sich in der Bundesrepublik sicherer als in seiner Heimat, wo immer noch Gewalt an der Tagesordnung sei.