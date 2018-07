Schwerin : Ein langes und sehr karges Leben

Ausstellung „Lumix Festival Review“ zeigt prämierte Fotografien junger Künstler: Elias Holzknecht porträtiert den Einsiedler Josef

von svz.de

30. Juli 2018, 12:00 Uhr

Bilder, die junge Fotografen in den vergangenen zwei Jahren mit ihren Kameras eingefangen haben, präsentierte im Juli die Ausstellung „Lumix Festival Review“ in Schwerin. Die Foto-Reportagen wurden in einem weltweiten Wettbewerb unter Journalisten bis zu einem Alter von 35 Jahren ausgewählt. Alle zwei Jahre werden die besten Bilder beim Festival in Hannover gezeigt. Erstmals holte der vor wenigen Monaten gegründete Verein „Auslöser“ diese ausgezeichneten Reportagefotografien auch nach Schwerin und präsentierte einen Großteil der Arbeiten an zwei Standorten in der Landeshauptstadt.

„Froh bin ich, wenn mich bald der Herrgott holt. Von mir aus kann er mich jederzeit holen. Ich habe doch viel Gutes getan, recht wärs mir, wenn ich in den Himmel komm’.“ Der 84 Jahre alte Josef zieht Bilanz seines Lebens, ein langes, hartes und sehr karges Leben. Wenn Josef eines Tages nicht mehr da ist, werden ihn nicht viele Menschen vermissen. Die tollen Bilder des jungen Fotografen Elias Holzknecht vom Einsiedler und Einzelgänger Josef aber werden bleiben. Er hat seinen Nachbarn und sein für uns fast unvorstellbar einfaches Leben auf einem Bergbauernhof über lange Zeit beobachtet und mit seinen Fotos dokumentiert.

Das Leben als Einzelgänger kennt Josef nur zu gut: Seit 1978 lebt er allein in seinem alten Bauernhaus. Sein Leben hat sich bis heute kaum geändert. Auch mit nun 84 Jahren steigt er frühmorgens aus dem Bett, verbringt seine Tage im Stall bei seinen Tieren oder vor dem Fernseher. Er hat weder Familie noch Freunde, war sein Leben lang ledig. Sein Alltag ist hart. In seinem alten Haus gibt es weder fließend Wasser noch eine funktionierende Heizung. Die Leute aus dem Dorf bringen dem Einsiedler hier und da altes Brot für seine Schafe oder einen Topf voll Nudelsuppe für ihn. Komisch finden sie ihn alle, den alten Josef. Wünsche hat er nicht sehr viele; eine anständige Mahlzeit oder vielleicht im Lotto gewinnen.

Der Fotograf Elias Holzknecht wird im Ötztal in Österreich geboren und feierte vor wenigen Tagen seinen 25. Geburtstag. Über den Klettersport kam Holzknecht zur Fotografie. Was als sportliches Hobby begann, entwickelte sich zum Beruf. Im Jahr 2013 machte sich Holzknecht mit fotografischen Auftragsarbeiten im Sport-, Kletter- und Outdoorbereich selbstständig. Er zählt heute zu den bekanntesten Kletterfotografen in den Alpen. Neben der beruflichen Tätigkeit als Fotograf setzt er auch freie Arbeiten um. Hierbei interessiert er sich vor allem für die Gesellschaft und die Probleme. Seit 2017 studiert Holzknecht Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover.

Mit der Fotoreportage über Josef gewinnt Elias Holzknecht beim diesjährigen Lumix-Fotofestival in Hannover den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis.

Holzknecht gelingt bei seinen Fotos das, wovon die meisten Dokumentarfotografen träumen. Er und seine Kamera werden scheinbar unsichtbar und es entstehen Fotografien selbst in intimen Momenten, wie bei der morgendlichen Rasur oder vom schlafenden Josef in seinem uralten Bauernbett. Der junge Fotograf ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hof von Josef aufgewachsen. Er spricht ihre Sprache, er weiß wie die Leute hier denken, fühlen, ticken. Das hat es ihm vielleicht etwas leichter gemacht in diese Welt einzutauchen. Das Vertrauen und die Offenheit von Josef zu gewinnen. So entsteht auch für den Betrachter der Bilder eine extreme Nähe zum Leben von Josef.

Am Wochenende ging die Lumix Festival Review zu Ende. Insgesamt hätten etwa 1000 Besucher die Ausstellung besucht, sagt Manfred Schamberg vom Verein Auslöser. Wenn in zwei Jahren das nächste Lumix Festival in Hannover stattfindet, möchte er wieder eine Review nach Schwerin holen.