Schweriner Gesichter : Ein Leben für die Selbsthilfe

Tränen der Rührung bei Gudrun Schoefer: Die Gründerin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Schwerin und in Mecklenburg-Vorpommern und bisherige geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes wurde am Sonnabend beim Neujahrstreffen des Verbandes in den Ruhestand verabschiedet. Für ihre langjährigen Verdienste wurde sie von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit der höchsten Auszeichnung des Verbandes, der Ehrennadel in Gold, geehrt.

Gudrun Schoefer leidet seit 1988 an Multipler Sklerose (MS). „Als ich die Diagnose bekam, brach für mich eine Welt zusammen“, erinnert sie sich. „Ich wurde sofort in Rente geschickt.“ Doch sie wollte und konnte nicht untätig sein. „Anfang 1990 las ich der SVZ, dass jetzt auch in den ehemaligen DDR-Nordbezirken MS-Selbsthilfegruppen aufgebaut werden sollten. Ich packte gleich mit zu. Wir gründeten 13. März 1990 die Schweriner MS-Gruppe.“ Das Ziel: Beratungs- und Hilfsangebote organisieren, Kräfte bündeln und Anlaufpunkt sein.

Der Start war bescheiden. Es wurde, wie damals üblich, improvisiert. „Wir mieteten von der KWV zwei leer stehende Hauswirtschaftsräume im Keller des Hochhauses am Berliner Platz und versuchten, aus alten Möbeln ein Büro einzurichten“, erzählt sie. Es gelang. Es fanden sich engagierte Mitstreiter, es gab Unterstützung vom frisch gegründeten Sozialministerium – der damalige Minister Klaus Gollert gehört noch heute dem Verband an – und es entstand unter Leitung von Gudrun Schoefer ein Landesnetzwerk.

„Wir haben jetzt 130 Ehrenamtler im Landesverband“, berichtet Schoefer. Zeitweilig wurde die Arbeit von vier Beratungsstellen aus geleitet, doch aus finanziellen Gründen mussten die in Neubrandenburg und Stralsund schließen. Jetzt werden Betroffene von Schwerin und Rostock aus betreut. „Unser Verband bekommt einen Großteil seines Budgets aus Mitteln der öffentlichen Hand. Doch die sind meist projektgebunden. Wir wünschen uns da mehr Flexibilität, denn wir brauchen auch institutionelle Förderung, um Kontinuität der Arbeit zu sichern. Die Betroffenen brauchen Ansprechpartner. Wer von dieser unheilbaren chronischen Krankheit betroffen ist, will mit anderen darüber reden. Das geht nur direkt, von Angesicht zu Angesicht“, sagt Gudrun Schoefer aus eigener Erfahrung.

Deshalb gibt es neben der Vor-Ort-Arbeit der zwei Sozialpädagogen des Verbandes viele Veranstaltungen für die Erkrankten und ihre Angehörigen, „an die 400 sind es pro Jahr“, sagt sie stolz. Dazu gehören die Treffen der Selbsthilfegruppen, die MS-Stammtische, ebenso wie Mobilitätstraining, Ausflüge und Reisen, eine Patenschaft mit der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern sowie Großveranstaltungen, die das öffentliche Bewusstsein dafür schärfen, dass Betroffene der Krankheit Multiple Sklerose gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Dazu gehören zum Beispiel das alljährliche Beach-Volleyball-Turnier am Zippendorfer Strand, der Schweriner Jedermann-Lauf oder das Benefiz-Essen.

Zurückziehen aus der ehrenamtlichen Arbeit will sich Gudrun Schoefer aber auch im Ruhestand nicht, sie bleibt Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes. Die hauptamtliche Arbeit in der Schweriner Geschäftsstelle indes liegt nun in den Händen von Geschäftsführerin Ramona Hempel.