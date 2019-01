Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Polizei verhaftet nachts am Köpmarkt zwei Verdächtige, nach einem dritten wird noch gesucht

von Sarah Langemeyer

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Auf den Köpmarkt scheinen es Einbrecher abgesehen zu haben – zum wiederholten Male stiegen sie in den Komplex ein. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend war die Tabakbörse gleich neben dem Rewe-Supermarkt das ausgesuchte Ziel. Gegen 1 Uhr zerstörten die Täter ein Außenfenster und brachen innen eine Sicherheitstür auf. Am Ende ihres Beutezuges hatten sie aber Pech, denn draußen wartete schon die Polizei auf sie. Zwei von drei Tatverdächtigen wurden noch vor Ort festgenommen. Der Dritte entkam. „Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen“, wie es in der offiziellen Mitteilung des Polizeipräsidiums Rostock heißt, gab ein Polizist zwei Warnschüsse ab. Verletzt wurde niemand.

Die beiden Festgenommenen sind 32 beziehungsweise 27 Jahre alt und befinden sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen zu einem dritten Tatverdächtigen dauerten am Wochenende noch an. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder möglichen weiteren Beteiligten machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 0385/ 51802224, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder Polizeidienststelle zu melden.

Die Tabakbörse blieb am Sonnabend geschlossen. Beim benachbarten Rewe lief der Betrieb wie gewohnt. Der Markt ist durch Alarmanlagen so gut gesichert, dass sich die Täter dort wohl gar nicht erst hineinwagten.