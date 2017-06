Dalberger Sportplatz in Kinderhand : Eine bärenstarke Olympiade

vergrößern 1 von 4 1 von 4







„Achtung, Sportler, aufgepasst! Heute wird hier Sport gemacht!“ – lauthals singen die 230 kleinen Nachwuchssportler aus den elf Kindergärten im Amtsbereich Lützow-Lübstorf die Strophe mit. Sie recken sich, heben erst das linke, dann das rechte Bein, lassen die Arme kreisen. Denn ein Sportler muss seine Muskeln warm machen, damit es zu keinen Verletzungen kommt. Doch bevor das Spektakel auf dem Dalberger Sportplatz am Mittwochmorgen beginnen kann, müssen die Kinder noch einen ganz wichtigen Protagonisten begrüßen. Iris Brincker, leitende Verwaltungsbeamtin in Lützow-Lübstorf, animiert die Gruppe, ihn zu rufen. Im Chor von 230 lauten Kinderstimmen hallt es über den Platz: Bummi! Und da ist er, das bärige Maskottchen der Bummi-Olympiade. Ganz im Sinne des Teamgeistes macht Bummi seine Runde entlang der aufgeregten Kita-Kinder. Der eine oder andere Jungsportler nutzte den Moment und klatschte mit Bummi ein.

Damit konnte es schon fast zu den Plätzen des sportlichen Geschehens gehen. Amtsvorsteher Helmut Haberer gab den Kindern noch ein paar motivierende Worte mit auf den Sportweg und ließ zum Staunen der Kinder Zuchttauben in den stahlblauen Himmel aufsteigen. Er hob besonders das Engagement der vielen Helfer, Sponsoren und auch des Vereins „Fröhliche Dalberger“ hervor, die allesamt dafür sorgten, dass die Olympiade problemlos stattfinden kann. Dann stürmten die Kinder aus den unterschiedlichen Gemeinden los.

Die „Waldmäuse“ stellten sich sogleich an der Startlinie für den Sprint auf. In Vierergruppen galt es für die Kinder aus Klein Trebbow, das Ziel zu erreichen. Und dabei flitzten sie über die Rasenfläche, was das kleine Sportschuhwerk hergab. Nur einige hundert Meter weiter spannte der fünfjährige Jari von den Seefahrern aus Lübstorf seine Arm-Muskeln – bereit, den Ball einige Meter weit zu werfen. Auch beim Weitsprung gaben die Kinder ihr Bestes. Elise von den Aubachspatzen aus Alt Meteln sprang beherzt in den Sand.

„Am Ende bekommt jedes Kind eine Goldmedaille, es geht ums Dabeisein“, sagte Amtsmitarbeiterin Melanie Schmidt, die federführend mit der Planung der Olympiade beschäftigt war. Kreissportbund, Gemeindemitarbeiter, Freiwillige, Amtsmitarbeiter – alle halfen mit, damit die Kinder an den Sport herangeführt werden und über sich hinauswachsen. Die Erzieherinnen sorgten mit Bananen und Wasser dafür, dass die jungen Sportler an diesem Sommertag auch ausreichend versorgt waren. Und Bummi sorgte für eine bärenstarke Olympiade.

von Sarah Langemeyer

erstellt am 22.Jun.2017 | 16:00 Uhr