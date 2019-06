von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Zum 1. Januar trat das Teilhabechancengesetz in Kraft, wodurch schon über 80 langzeitarbeitslose Schweriner vermittelt wurden. Die Torsten Beth-Gesellschaft will Unternehmen überzeugen, Langzeitarbeitslose einzustellen. Es wird am 2. Juli um 15 Uhr zum Pressegespräch in die Rudolf-Diesel-Str. 16 geladen.