Schwerin : Eine himmlische Nacht mit Tenören

SVZ verlost dreimal zwei Freikarten für das Konzert in der Schelfkirche

von Onlineredaktion SVZ

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Drei Opernsänger wollen live – von einem Streichensemble begleitet – einen Klassik-Höhepunkt der besonderen Art präsentieren. Die Himmlische Nacht der Tenöre findet am Freitag in der Schelfkirche statt. Das Besondere: Es ist die Jubiläumstournee – 15 Jahre Klassik Live. Der Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr. Letzte Karten können Interessierte noch im Vorverkauf oder auch an der Abendkasse erhalten. „Überirdisch sind die drei Tenöre nicht, aber himmlisch gut. Geht es nach dem Wunsch des Publikums, dürften die Starsänger tatsächlich noch weiter in die Nacht reinsingen, denn der Applaus und die Zugabe-Rufe enden bei ihren Konzerten fast nie“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Die musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia, dauere aber nur zwei Stunden. In dieser Zeit servieren Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges Kammerorchester eine vortreffliche Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke.

Gewinnspiel: Das Mutterland der Opern heißt?

Wenn Sie die Lösung kennen, rufen Sie bitte heute zwischen 8 und 18 Uhr unsere Hotline 01378/8014 69 an (Telemedia interactive GmbH, pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer) und nennen Sie uns Ihr Lösungswort, Ihren Namen, die Anschrift und Telefonnummer. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.