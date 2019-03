Schelfstadt : Eine Nacht voller Komik

von svz.de

28. März 2019, 07:29 Uhr

Zur 40. Comedy-Nacht mit Michael Genähr und Gästen lädt der Speicher am morgigen Freitag, 29. März, ein. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Michael Genähr hat zwei sorgsam kultivierte Geheimratsecken und den unwiderstehlichen Charme eines Staubsaugervertreters. Er kann haltlos sabbeln und doch auf so verbindliche Art die Fäden des Geschehens in der Hand halten. So einer sollte Talkmaster werden. Oder Kabarettist. Nach der Camouflage des „Titanic“-Redakteurs Bernd Fritz bei Thomas Gottschalk sollte Genähr einmal den „Großen Preis“ moderieren. Ebenfalls mit dabei ist Hans-Hermann Thielke. Seit über 25 Jahren begeistert der Vollblutkomiker und Schauspieler Helmut Hoffmann alias Hans-Hermann Thielke im Strickpullunder aus der beamtendeutschen Mitte der Gesellschaft sein Publikum.