Retgendorf : „Eine richtige Schnapsidee“

Verena Schwarz hat nach ihrer Pensionierung mit ihren „platten Flaschen“ ein neues Hobby gefunden.

von Christina Köhn

16. September 2020, 14:41 Uhr

In einer Schale auf dem Küchentisch liegen kleine Muscheln. Noch müssen sie etwas trocknen, bis sie weiterverarbeitet werden. Daneben steht eine Schüssel mit kleinen Glasperlen. Vorsichtig sucht Verena Schwarz blaue und grüne Perlen in verschiedenen Nuancen heraus und füllt sie mit einem Eierlöffel in eine kleine Glasflasche. Auch die Muscheln kommen später mit etwas Sand in eine Glasflasche. „Ich befestige noch einen Aufhänger an der Flaschenöffnung und gebe sie dann in einen Brennofen zum Schmelzen“, erklärt sie. Heraus kommen „platte Flaschen“, wie die Retgendorferin ihre Kunst mit einem Augenzwinkern selbst nennt.

„Das war eine richtige Schnapsidee“, beschreibt sie treffend den Beginn ihrer kreativen Arbeit und lacht. „Ich saß mit einer Nachbarin im Garten und habe einige Feiglinge getrunken, als sie anmerkt, dass nun all die Flaschen weggeschmissen werden müssen.“ Das bringt die 65-Jährige auf eine Idee. Die „platten Flaschen“ waren geboren. „Seitdem bin ich besonders auf schöne Flaschen richtig scharf“, erzählt sie, lacht und zeigt auf eine spanische Likörflasche, die als Teller für Pralinen oder Schokolade dient. „Viele wissen bereits, dass ich Flaschen weiterverarbeite, und stellen mir welche vor die Tür.“ Verena Schwarz sortiert diese dann nach Farbe, säubert sie und entfernt die Etiketten. „Dieses Entkernen ist die aufwendigste Arbeit.“ Anschließend werden sie gefüllt und gebrannt. „Ich weiß nie, wie die Flaschen aus dem Ofen kommen, das macht dieses Hobby so reizvoll.“

Doch es bleibt nicht bei Flaschen als Mitbringsel für Freunde und die Familie. Die Retgendorferin zieht ihre „Kunst am See“ groß auf, nimmt damit an Messen in Wismar, Lübeck und Zarrentin teil und freut sich über die positive Resonanz. „Die Besucher können dann nicht nur meine platten Flaschen als Anhänger oder Schale kaufen, sondern auch Postkarten oder Bilder“, erzählt sie. Denn nach ihrer Pensionierung fing die gelernte technische Zeichnerin 2016 zunächst an, zu malen, stieg ein Jahr später auf Keramik um, bis sie 2018 die Flaschen für sich entdeckt. „Ich wollte nach vielen arbeitsreichen Jahren auch mal was für mich machen. Das Malen war wie ein Ventil für mich“, erinnert sie sich. „Ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt, die ich in meiner Kunst verarbeite. Und das füllt mich richtig aus.“

Besucher auf der Hanseschau in Wismar können Verena Schwarz und ihre Kunst vom 24. bis 27 September von 9 bis 18 Uhr in Halle drei bewundern.