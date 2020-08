Pingelshagen : Eine Siedlung für die Rückkehrer

Acht von 16 Bauherren der neuen Siedlung „Am Babenhorst“ sind in Gemeinde aufgewachsen – Nun kehren sie mit eigenen Familien zurück

von Marco Dittmer

21. August 2020, 16:53 Uhr

Diese Siedlung macht glücklich: Mit der abgeschlossenen Erschließung der neuen Wohnsiedlung in Pingelshagen geht nicht nur für 16 junge Familien bald der Traum vom Eigenheim in Erfüllung, es freuen sich auch mindestens 16 Alt-Pingelshägener über ihre neuen Nachbarn. Denn acht von ihnen sind ihre eigenen Kinder. „Natürlich freut man sich, wenn die Tochter wieder näher dran wohnt“, sagt Wehrführer Thomas Grahl. Seine Tochter Colleen hat sich eines der Grundstücke gesichert.

Auch Raimond Weding freute sich am Freitag über den Baufortschritt, einerseits als Bürgermeister. Aber auch als Vater und Großvater ging ihm das Herz auf, denn schon im kommenden Jahr kann er seine Tochter und seine Enkelkinder als Nachbarn hier begrüßen. „Ich bin gern in Pingelshagen aufgewachsen. Als die Gelegenheit kam, war es mein Mann, der die Idee, nahe bei den Eltern zu wohnen, gut fand“, sagt Maria Weding. So wurde die Siedlung „Am Babenhorst“ für viele aus der Gemeinde zum Familienprojekt. Doch Familie oder nicht, um eines der begehrten Grundstücke zu bekommen brauchten die Bauherren viel Glück – Würfelglück. So rief Bürgermeister Weding alle Bewerber Ende Januar zusammen, um die Grundstücke zu verteilen. „Wir haben lange überlegt, wie wir das fair machen“, sagt Weding. Dann bekam jeder Interessent zwei Würfel. Wer die kleinste Augenzahl hatte, durfte sich ein Grundstück aussuchen. „Das war sehr spannen“, sagt Maria Weding.

Colleen Grahl musste gleich dreimal würfeln. „Der andere hatte immer die gleiche Augenzahl. Sie würfelte eine Sieben. Der andere auch“, erinnert sich ihr Vater, der Wehrführer. Dann reichte es endlich. Am Ende gingen alle Grundstücke vergeben und die künftigen Bauherren glücklich.

Bastian Karutz sorgte dann dafür, dass die Bagger rollten und die Erschließung ohne Verzögerung abgeschlossen wurde. „Wir haben 146 Tage gebraucht“, zählt der 37-jährige Bauleiter der Firma Tiefbau Kienapfel zusammen. Das Baugebiet war begehrt. Wenige Tage nach der Ausschreibung meldeten sich 48 Interessenten bei der Gemeinde. Die Nähe zur Stadt und die großen Grundstücke sprechen für die Lage.

Wenn nun im Herbst die Familien mit dem Bau ihrer Häuser beginnen, soll der Zufall aber keine Rolle mehr spielen. Das Glück, hoffen sie, weiterhin auf ihrer Seite zu haben.