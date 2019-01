Schwerin : Eine Stunde lang Vögel zählen

Schweriner sollen am Wochenende heimische Arten innerhalb von 60 Minuten dokumentieren

von Thorsten Meier

04. Januar 2019, 20:00 Uhr

Von heute bis zum Sonntag können Schweriner wieder zu echten Ornitologen werden. Bereits zum neunten Mal gibt es nämlich die bundesweite „Stunde der Wintervögel“.

Der Naturschutzbund und der Landesbund für Vogelschutz rufen in diesem begrenzten Zeitraum Naturfreunde dazu auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Die Langzeitstudie liefert Naturschützern eine Fülle wertvoller Informationen zum Schutz der Artenvielfalt. 2018 beteiligten sich an der Aktion bundesweit mehr als 136 000 Vogelfreunde. In Mecklenburg-Vorpommern zählten mehr als 3000 Naturinteressierte weit über 90 000 Vögel in Gärten und Parks.

Auch in Schwerin waren viele fleißige Helfer in der Natur unterwegs, um Daten zuzuliefern. Einer, der es genau weiß, ist Ulf Bähker von der Naturschutzstation Zippendorf. „Am häufigsten wurden Haussperling, Feldsperling und Kohlmeise gesichtet“, sagt der Experte, der auch diesmal wieder zur Teilnahme ruft.

Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist.

Diese Beobachtungen können unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 15. Januar gemeldet werden. Zudem ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr die Telefonnummer 0800 - 1 15 71 15 kostenlos geschaltet. thme