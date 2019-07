Schwerin : Eintauchen in die Theaterwelt

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Einen Blick hinter die Kulissen des Staatstheaters können Interessierte heute Nachmittag werfen. Die öffentliche Führung findet von 14.30 bis 15.30 statt. Die Teilnehmer betrachten die Hauptbühne aus einer anderen Perspektive, kommen mit dem künstlerischen „Alltag“ in Probenräumen und Werkstätten in Berührung und tauchen in die geheime Zauberwelt des Theaters ein. Es gibt regelmäßig Führungen im geschichtlich bedeutsamen Theatergebäude. Reservierungen sind telefonisch unter 0385/53 00123 möglich.