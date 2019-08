von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Wie können Eltern gelassen auf die Wutausbrüche ihrer Kinder reagieren? Antworten darauf gibt Pädagoge Thomas Rupf am 26. September in der Aula der Regionalen Schule. Der Elternrat der Kita „Uns Lütten“ hat den Fachvortrag organisiert und bittet Interessenten um Anmeldung per E-Mail an: elternrat-uns-luetten@gmx.de.