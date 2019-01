von Sarah Langemeyer

16. Januar 2019, 10:19 Uhr

Wer sich ehrenamtlich einbringen möchte, kann am morgigen Donnerstag, 17. Januar, im Stadthaus vorbeischauen. Von 15 bis 17 Uhr informieren im Raum 1.088 in der ersten Etage Mitglieder des Fachkreises „EiS – Ehrenamt in Schwerin“ zu Engagementmöglichkeiten und Angeboten.