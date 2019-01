Schwerin : Entwicklungskonzept sichert Kleingärten

von svz.de

29. Januar 2019, 08:14 Uhr

Die aktuell diskutierte „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Rückbaus von Kleingärten“ ergänzt das 2016 von der CDU-Fraktion initiierte und zwischenzeitlich beschlossene Kleingartenentwicklungskonzept. „Mit dem Entwicklungskonzept für die Kleingärten und der jetzt diskutierten Richtlinie wird das Kleingartenwesen in der Landeshauptstadt auf einem hohen Niveau gesichert“, so der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Ralf Klein. „Damit entsteht Planungssicherheit für die über 7000 engagierten Pächter in den 76 Kleingartenvereinen.“ Gemäß einer Umfrage bei den Kleingärtnern werden bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 400 Pächter aus Altersgründen ihren Garten aufgeben. Mit Hilfe des Konzeptes könne nun der Leerstand in der Nachbarschaft wirksam reduziert bzw. auch vermieden werden.