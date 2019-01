Schwerin : Er ist das Indianerkind

Kevin Reichmann tourt als „Yakari“ durch Deutschland und ist am 31. Januar in Schwerin. SVZ verlost Karten

von Christina Köhn

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Gestern in Siegen, heute in Flensburg und am 31. Januar in Schwerin – Kevin Reichmann ist momentan viel unterwegs. Er spielt die Hauptrolle im neuen Indianer-Musical „Yakari – Geheimnis des Lebens“ und tourt momentan durch Deutschland. Im Gespräch mit SVZ-Volontärin Christina Köhn spricht der Tänzer und Sänger über Heimweh, Freundschaft und seine neue Indianer-Rolle.

Wie haben Sie die Rolle des Indianerjungen Yakari erhalten?

Kevin Reichmann: Es war sehr einfach und gleichzeitig exotisch. Ich konnte wegen meines Engagements für das Musical „Fack ju Göhte“ nicht zum Casting kommen und habe dem Regisseur stattdessen Video-Material geschickt. Er hat dann entschieden, dass ich der totale Yakari-Typ bin. Per Online-Casting habe ich so die Rolle bekommen.

Fällt es Ihnen schwer, sich mit 26 Jahren in die Rolle des kleinen Jungen hineinzuversetzen?

Am Anfang ja. Ich war zu verkrampft. Doch dann sagte mir der Regisseur: „Kevin, Du musst gar kein Kind spielen. Du bist eins.“

Was haben Sie von Yakari gelernt?

Zuzuhören. Er ist sehr feinfühlig und sieht alles im Fluss und im Gleichgewicht. Außerdem habe ich gelernt, dass Kinder einfach immer ehrlich sind.

Worauf dürfen sich die Besucher des Musicals in Schwerin freuen?

Auf Spannung und Abenteuer. Aber auch auf neue Begegnungen und tolle Freunde. Sowieso werden die Kinder erkennen, dass Freundschaft das Wichtigste ist.

Was macht denn eine Freundschaft für Sie aus?

Sich gegenseitig zu unterstützen, egal in welcher Lebenslage. In einer Freundschaft geht es nie um mich, sondern immer um uns. Man ist ehrlich zueinander, hört sich zu, sagt seine Meinung und vermittelt trotzdem das Gefühl: „Ich glaube an Dich.“.

Als Musicaldarsteller sind Sie viel unterwegs. Wo fühlen Sie sich zuhause? Und was gefällt Ihnen am Tourleben?

Ich habe zwar einen festen Wohnsitz in München, doch dort bin ich kaum. Zuhause ist für mich dort, wo mein Herz aber auch mein Koffer sind. Mit Kleinigkeiten wie Bildern mache ich es mir in den Hotelzimmern gemütlich. Außerdem liebe ich das Reisen, dass ich Städte besuche, die ich noch nie gesehen habe. Allerdings vermisse ich ein Bett, an das ich mich gewöhnen kann, sowie meine Familie und Freunde. Da ist die Videotelefonie täglich mein Retter.