Landwirtschaft in Banzkow : Eric Helbig ist der neue Chef der Agrarproduktivgenossenschaft

von Katja Müller

13. Januar 2022, 13:29 Uhr

Mit großer Leidenschaft für die Landwirtschaft findet der zweifache Familienvater sein Glück im zweiten Anlauf und zieht für seinen Traum aus dem Leipziger Umland in die Lewitz.

Gewässerschutz, Tierwohl, Gentechnik, Preisdumping und fehlende Arbeitskräfte. Die Aufgaben und Probleme in der Landwirtschaft werden nicht weniger, ganz im Gegenteil. Nie waren die Zeiten turbulenter für die Bauern als jetzt. Veränderung steht an. Der Kurs ist noch nicht ganz festgelegt.

„Es sind herausfordernde Zeiten“, sagt Eric Helbig. Er ist das neue Gesicht an der Spitze der Banzkower Agrarproduktivgenossenschaft (Apg). Seit wenigen Wochen leitet er die Geschicke des Landwirtschaftsbetriebes als Geschäftsführer und hat den Posten von Gerhard Ihde übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Aus Leipzig in die Lewitz

Eric Helbig ist im Umland von Leipzig aufgewachsen, ein kleines Dorf mit 380 Einwohnern. „In meiner Familie hat niemand etwas mit Landwirtschaft zu tun gehabt, aber ich konnte mich schon früh für die Arbeit der Bauern begeistern und entwickelte recht schnell den Wunsch, Landwirt zu werden“, erzählt der 32-Jährige. Doch immer wieder wurde ihm von der Familie abgeraten.

„Die üblichen Floskeln: Wenn andere an den See fahren, dann musst du arbeiten. Wenn andere ein freies Wochenende haben, sitzt du auf dem Traktor“, erzählt er.

Nach der Schule entscheidet sich Eric Helbig für eine Lehre als Elektrotechniker, auch ein bisschen den Eltern zu Liebe. Schon früh merkt er aber, dass ihm das keine Freude bereitet. „Aufgeben war keine Option, aber ich habe mich jeden Tag auf den Feierabend gefreut, denn dann habe ich bei einem Bauern ausgeholfen.“

Als nach der Lehre die Frage Bundeswehr oder Zivildienst ansteht, entscheidet er sich für den Zivildienst. Und kurz vor Ende, beschließt er ins Ausland zu gehen. Statt einfach einen Flug zu buchen, heuert Eric Helbig auf einem Containerschiff an und reist auf dem Seeweg nach Kanada. Gut sieben Monate verbringt er dort auf einer Farm. Ackerbau statt große Rinderherden, aber er hat Spaß, lernt viel dazu und festigt seinen Wunsch, noch einmal die Schulbank zu drücken und Landwirt zu werden.

Wieder auf heimischen Boden entscheidet er sich zunächst, das Fachabitur an der Schule für Agrarwirtschaft zu machen. Es folgen drei Jahre Studium in Dresden und mit dem Bachelor in der Tasche zieht es ihn nach Mecklenburg-Vorpommern. „Ich wollte unbedingt nach Neubrandenburg. Ich hatte viel gutes gehört über die Fachhochschule und wurde auch nicht enttäuscht“, versichert er.

Verantwortlich für 23 Mitarbeiter

Nach Abschluss des Studiums ging er zurück in die Heimat und startete seine berufliche Landwirtschaftskarriere bei einem Marktfruchtbetrieb im Leipziger Umland. „Im vergangenen Jahr habe ich die Ausschreibung für die Stelle in Banzkow gesehen. Das war eine große Chance und nach Rücksprache mit der Familie, habe ich sie ergriffen“, erklärt der zweifache Familienvater. Gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern ist er nun in Goldenstädt zu Hause. Und seit dem 11. November 2021 hat er die Verantwortung für die 23 Mitarbeiter des Banzkower Landwirtschaftsbetriebs und ist zuständig für Ackerbau, Milchkühe und zwei Biogasanlagen. Letzte fährt er teilweise sogar aktuell selbst.

„Ich freue mich auf die neuen Zeiten. Sie werden sicher nicht einfach werden, das wissen alle Bauern. Es bleibt nur zu wünschen, dass die politischen Rahmenbedingungen sich so entwickeln, dass wir Landwirte weiterhin eine Zukunft haben“, sagt der Apg-Geschäftsführer. Aktuell liege der Fokus in seinem Betrieb auf Veredlung. Er wünscht sich und seinen Berufskollegen, dass der Preis, den sie für ihre Produkte bekommen, bald wieder den eigentlichen Wert widerspiegelt.

Wer Landwirt wird, der tut das allein aus Leidenschaft. Eric Helbig, Geschäftsführer der Agrarproduktivgenossenschaft Banzkow

Er hofft, dass demnächst mehr Menschen diese in sich entdecken. Denn er würde sein Team gern erweitern und neben Lehrlingen auch weitere Mitarbeiter im Stall, für den Feldbau und die Biogasanlage einstellen.

