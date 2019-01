Schelfstadt : Erinnerung an die Zeit mit der Sowjetarmee

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

An ein fast vergessenes Kapitel ostdeutscher Nachkriegsgeschichte, nämlich die lange Stationierung der Sowjetarmee, erinnerte die Veranstaltung „Dawai, domoi und Dostojewski“ im Schleswig-Holstein-Haus – eine musikalischen Lesung, die ein großes Publikum fand. Volker Zorn las dabei fünf Auszüge aus seinem noch unveröffentlichten Roman „Scherbenlese“ und Anton Kryukov sorgte für wunderbare, musikalische Einlagen auf dem Bajan. Einzelne Episoden, die Zorn vortrug, drehten sich um den Verkauf eines Klaviers an die Sowjets oder um den Wunsch, Russisch zu lernen. Der Autor berichtete auch über eine Fahrt mit der Bahn und dem plötzlichen Halt auf freier Strecke, um übermüdete Sowjetsoldaten zu- und wenig später wieder aussteigen zu lassen. Viel Beifall gab es am Ende für Zorn und Kryukov.