Gross trebbow : Erntedankfest in Groß Trebbow

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Zu einem Erntedank- und Sommerfest laden die Groß Trebbower am kommenden Sonntag, 22. September, ab 11 Uhr in die Kirche und den Pfarrgarten. Los geht es mit einem Erntedankgottesdienst mit Chormusik. Anschließend gibt es ein Salatbuffet und Grillspezialitäten. Außerdem wird ein Märchenspiel vorgeführt. Es können Volkslieder gesungen werden, und es gibt kreative und köstliche Apfelaktionen. Um 15 Uhr bekommen Besucher Kaffee und Apfelkuchen aus dem Lehmofen. Um 16 Uhr führt das Moortheater ein Stück in der Kirche auf. Jeder ist willkommen.