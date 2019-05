Schwerin/Rehna : Ersatzverkehr zwischen Schwerin und Rehna

von Onlineredaktion pett

09. Mai 2019, 05:00 Uhr

Schwerin | Bauarbeiten auf der Strecke sorgen für Ausfälle der Züge zwischen Schwerin und Rehna.

Vom 11. Mai bis zum 23. Juni entfallen die Zugfahrten vom Schweriner Hauptbahnhof nach Rehna sowie in der Gegenrichtung. Die Züge 68987 (Schwerin Hbf ab 17.29 Uhr) und 68990 (Schwerin an 17.28 Uhr) verkehren zu geringfügig veränderten Fahrzeiten. Grund hierfür sind Bauarbeiten der DB Netz AG.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Schwerin Hauptbahnhof und Rehna eingerichtet. Die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs und der genannten Züge erfragen Fahrgäste bitte bei der Odeg. Sie sollten sich vor Fahrtantritt über die Lage der Haltestellen des Ersatzverkehrs erkundigen. Einige Haltestellen befinden sich nicht in direkter Bahnhofsnähe. Züge, die nicht aufgeführt sind, verkehren planmäßig. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden. Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme des Fahrrades besteht nicht.