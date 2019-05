von svz.de

10. Mai 2019, 05:00 Uhr

Das Kamishiba-Erzähltheater gastiert an diesem Sonnabend, 11. Mai, in der Buchhandlung „littera et cetera“. Die Lesung „Aufstand der Umlaute“ mit darstellendem Spiel beginnt um 16 Uhr und findet anlässlich der bundesweiten Tour der „Offenen Gesellschaft“ 2019 in Schwerin statt. Der Eintritt ist frei.