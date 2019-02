Schwerin : Europapolitiker beleuchten den Brexit

von Bert Schüttpelz

20. Februar 2019, 09:22 Uhr

„Europa am Wendepunkt: Brexit, Nationalisierung und wie wir die offene Gesellschaft verteidigen.“ Zu diesen Themen diskutieren Europapolitiker am 27. Februar um 18 Uhr im Capitol. Zu Gast sind Martin Schulz, langjähriger Präsident des Europäischen Parlaments, die SPD-Europaabgeordnete Iris Hoffmann und der Bundestagsabgeordnete Frank Junge.

Die Antwort auf die weltpolitischen Herausforderungen kann nur lauten: „Europe united!“, sagt Schulz. Gerade in Krisenzeiten lohne es sich, für die europäische Idee zu kämpfen. Die EU sei seit mehr als 70 Jahren Garant für den Frieden auf unserem Kontinent. Alle Mitglieder der EU, insbesondere Deutschland, würden von Europa profitieren. Offene Grenzen für Personen, Waren und Kapital hätten entscheidend zum Wohlstand aller Europäer beigetragen und die Lebensverhältnisse verbessert.

Gleichzeitig gewinnen nationalistische Parteien in allen europäischen Ländern an Zustimmung, obwohl sie grundlegende Werte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit bekämpfen – also die Werte, die eine offene Gesellschaft auszeichnen.

„Die SPD ist überzeugt davon, dass die Vertrauenskrise überwunden werden kann“, sagt Junge. „Wir möchten mit den Schwerinern über Fragen zur Zukunft Europas ins Gespräch kommen.“