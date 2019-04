Schwerin : Fahrbahn wird erneuert

von svz.de

05. April 2019, 07:20 Uhr

Der Eigenbetrieb SDS beabsichtigt, die Fahrbahn im Bereich des Zubringers Lärchenallee (B104 Abfahrt Friedrichstal / Lankow aus nördlicher Richtung kommend) von der Ortsumfahrung Schwerin oberflächlich zu erneuern. Geplant sind die Bauarbeiten an zwei Sonnabenden: Sie werden am 6. und am 13. April unter Vollsperrung durchgeführt. Eine Umleitung über Warnitz/Margaretenhof beziehungsweise über Neumühle ist dann ausgeschildert. Die Verkehrsführung wird den aktuellen Erfordernissen angepasst. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.