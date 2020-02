Schwerin : FDP- und CDU-Landesgeschäftsstellen beschmiert

Die Schmiererei ist offenkundig eine Reaktion auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen am Vortag mit den Stimmen der AfD.

von Iris Leithold

06. Februar 2020, 10:39 Uhr

Die Landesgeschäftsstelle der CDU Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin ist in der Nacht zu Donnerstag beschmiert worden. An dem Gebäude in der Wismarschen Straße stand am Morgen der Schriftzug „Nazi Unterstützer“, wie ein CDU-Sprecher sagte. Es sei Anzeige erstattet worden. Eine Malerfirma sollte den Schriftzug noch am Donnerstag überstreichen. Die Schmiererei ist offenkundig eine Reaktion auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen am Vortag mit den Stimmen der AfD und der CDU.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Landesgeschäftsstelle der FDP Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin mit dem Schriftzug „Fight Nazis! Fck FDP!“ beschmiert worden.