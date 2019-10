Schwerin : Feldsteinpflaster und viel Grün

SVZ-Serie zur Entwicklung der Stadtteile – heute: die Feldstadt

von Timo Weber

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Lust machen, die Stadtteile und ihre Architektur wieder oder neu zu entdecken – das ist der Wunsch des früheren Baudezernenten Axel Höhn für die Schweriner. Sein Buch „Die Stadt weiterbauen“ soll dafür die passenden Anregungen geben. In loser Folge stellt SVZ die Stadtteile vor – heute: die Feldstadt.

„Nachtjackenviertel“ sagt heute kaum mehr jemand, wenn von der Feldstadt die Rede ist. Denn das zu DDR-Zeiten wenig attraktive Viertel in dem sich besonders das Nachtleben abspielte, gibt es schon lange nicht mehr. In den vergangenen Jahren wurde um- und ausgebaut, saniert und verschönert. Schneller als in anderen Stadtteilen veränderte sich das Gesicht. Gemeinsam mit der Verschönerung sind es die Nähe zur Altstadt, die zahlreichen Restaurants, Bars und Freizeiteinrichtungen, die das Wohnen in diesem Stadtteil beliebter machen. Dazu kommen kurze Wege zum Einkaufen.

Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: 4232 Schweriner leben heute in 2611 Wohnungen in der Feldstadt. Das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre. Aber – der Historie geschuldet – großzügig geschnittene Wohnungen mit viel Fläche sind in der Feldstadt auch heute noch eine Rarität. Jede zweite Wohnung in der Feldstadt misst weniger als 60 Quadratmeter Fläche.

Die markanteste Entwicklung erfolgte in der Südwest-Spitze des Stadtteils: Nach mehr als 100 Jahren mit einem Schlachtbetrieb und wenig Wohnqualität schob ein privater Investor 1992 den Ideenwettbewerb für das Bleicher Ufer an. Die Schweriner Architekten Ralf Kapfer und Andreas Rossmann schafften es dabei, „neue Funktionen sowie Umnutzungen vorhandener Bausubstanz mit ergänzenden Wohnfunktionen für den Stadtteil zu entwickelten“, wie Stadtplaner Axel Höhn in seinem Buch lobt. Die Begrünung eines alten Verlandungsbereiches des Ostorfer Sees schuf einen kleinen Parkbereich, in dem sich Stadtvillen einfügen.

Aufgrund des Anschlusses der Feldstadt an das Fernwärmenetz ergriff die Stadt seit 1995 die Chance, auch die Straßen, Gehwege und Plätze zu erneuern. Mehr als 20 Einzelprojekte waren dank Städtebaufördermitteln möglich. 2012 bildete die Neugestaltung des Karl-Liebknecht-Platzes den Abschluss. Historische Strukturen und Materialien wurden dabei stets behalten und vermitteln – auch dank der Feldsteinpflasterung – ein besonderes Flair im Stadtteil, zu dem auch eine nur in der Feldstadt installierte Straßenleuchte zählt.

Heute gibt es zahlreiche Kleinode im Stadtteil zu entdecken. Die Liste reicht vom aufwändig sanierten Augustenstift über das Betreute Wohnen und das Zentrum Demenz auf der Gartenhöhe mit seiner Kreisform bis hin zu der von Apfeldornbäumen gesäumten Gartenstraße.

Hintergrund

Wohngebiet aus der Gründerzeit

Die etwa 45 Hektar große Feldstadt befindet sich südlich der Altstadt. Sie war seit dem Mittelalter ein dörflicher Bereich. Hier lagen die herzöglichen Fischteiche und eine Mühle sowie die Wäschebleiche. Die Bebauung beschränkte sich im 16. und 17. Jahrhundert auf vereinzelte Häuser. Ein Steindamm – heute Goethestraße – führte nach Süden. Ein Karpfenteich markierte den heutigen Platz der Jugend. Aus dem ungeordneten Dorf entwickelte sich die Schweriner Vorstadt. 1785 standen hier um die 50 Häuser. Die Viehdrift, heute die dicht bebaute Wallstraße, war eine wichtige bäuerliche Wegeverbindung, die in die Felder und Wiesen führte. Die Vorstadt wurde überwiegend in der zweiten Hälfte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. 1840/41 wurde die Vorstadt in das Stadtgebiet einbezogen, nachdem die Wallanlagen erweitert wurden. 1843 entstand das Berliner Tor. Es handelt sich im Wesentlichen um ein gründerzeitliches Wohngebiet. Von 1960 bis 1990 baute Schwerin seine Großwohnsiedlungen wie Lankow und den Dreesch. Der bauliche Zustand der Feldstadt verschlechterte sich parallel zunehmend, Gebäude mussten abgerissen werden. Nach der politischen Wende wurde der Stadtteil 1991 in das Programm der Städtebauförderung aufgenommen und bis 2012 gründlich saniert.

