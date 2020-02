Schwerin : Ferienspaß in der Trampolinhalle

Kinder- und Jugendtreff „Bus Stop“ begeistert Nachwuchs mit vielfältigem Angebot Mehr als 50 Kinder toben bei Easy Jump

von Sebastian Kabst

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Sie sind bis in die Zehenspitzen angespannt, starren sich an. Sie halten einen großen Schaumstoffblock in der Hand, holen aus und los geht es. So startet das Duell auf dem Schwebebalken über dem Meer aus weichen Würfeln. Hamzam und Suhel, ansonsten gute Freunde, duellieren sich heute auf dem Balken. Ein Schlag links, ein Schlag rechts und schon ist es passiert. Hamzan klettert etwas gekränkt, aber mit einem Lächeln aus dem Untergrund. „Er hatte einfach kein Gleichgewicht“, stellt sein Kontrahent fest, doch die zweite Runde folgt sofort.

„Den Ausflug in die Trampolinhalle Easy Jump in Lankow haben sich die Kinder selbst ausgesucht“ , sagt Ute Klahre, Betreuerin des Jugend- und Freizeitzentrums Bus Stop des Deutschen Roten Kreuzes. Mit ihrem Kollegen Igor Verkh ist sie mit 57 Kindern aus dem ganzen Stadtgebiet unterwegs. „Die Nachfrage ist riesig und wächst stetig“, so die ausgebildete Erzieherin. Besonders in den Ferien bietet der Jugendtreff täglich Aktivitäten für die Altersgruppe von acht bis 18 Jahren an. Das unterschiedliche Alter der Kinder fördere die Vielfalt und bringe sie näher zusammen. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung sei an der Tagesordnung.

Die Mädchen und Jungen haben dabei schon viel erlebt. „Von einem Kinobesuch, über die Keramikwerkstatt, bis hin zur Stadtbibliothek ist alles dabei“, sagt Klahre über die Auswahl der Angebote. In den kommenden Tagen werden weitere Ideen der Kinder umgesetzt. Dabei kann Ute Klahre auf einen Pool von 15 Ehrenamtlichen zurückgreifen. „Sport ist immer eine gute Idee und die Bewegung tut den Kindern gut“ , so Klahre. In der Vergangenheit wurden schon viele Sportarten getestet. Das Ferienprogramm griff diesen Gedanken mit einem Turnier im eigenen Haus wieder auf. Billard, Tischtennis und Airhockey waren nur einige der Disziplinen. Mit Vorfreude blicken die Kinder und Jugendlichen auf die weiteren anstehenden Aktivitäten. Ein Besuch im „Belasso“ oder im Erlebnisbad „Wonnemar“ in Wismar sowie ein Graffiti-Workshop sollen die Ferien verschönern. Diese Ausflüge können dank eines eigenen Busses mit Platz für 53 Kinder gut realisiert werden.

Finanziert wird das Angebot vor allem durch Sponsoren. Bei manchen Aktionen, wie dem Besuch in der Trampolinhalle, müssen die Kinder und Jugendlichen einen kleinen Obolus bezahlen. „Dieser ist aber deutlich geringer als der eigentliche Eintritt“, sagt Klahre. Den Nachwuchs stört es nicht, als er auf der großen Aktionsfläche tobt. „Das macht einfach ganz viel Spaß“, sagt die neunjährige Lujain, während sie von einem Trampolin aufs nächste hüpft. So eine Rückmeldung erhoffen sich die Betreuer auch für die kommenden Veranstaltungen.