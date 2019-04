Schwerin : Festival speziell für Teenies

von svz.de

15. April 2019, 08:04 Uhr

Schwerin | Am 24. August findet auf der Freilichtbühne ein neues Event statt: „Young Beats – Dein Festival“ holt einige der momentan bekanntesten sowohl nationalen als auch internationalen Teenie-Stars Deutschlands nach Schwerin. Das Festival richtet sich damit speziell an Kinder und Jugendliche. Zu sehen sind unter anderem die Lochis, Bars and Melody und Jannik Brunke. Los geht es von 18 Uhr an. Alle Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung von einem Elternteil oder Vormund- teilnehmen. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern.