Brandstiftung in Schwerin? : Feuer auf dem Bauspielplatz im Mueßer Holz

Großeinsatz der Feuerwehr heute Abend auf dem Bauspielplatz im Mueßer Holz: Eine Hütte und weitere Holzverschläge sind durch ein Feuer zerstört worden. Personen wurden nicht verletzt. Berufsfeuerwehr-Chef Stephan Jakobi sprach von einem Schaden in vierstelliger Höhe. Es habe zwei Brandherde gegeben, sagte er. Die Kripo geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Das Gelände an der Marie-Curie-Straße soll heute noch eingehend kriminaltechnisch untersucht werden.

Kurz nach 20 Uhr ging der Alarm bei Polizei und Feuerwehr ein. Die Rauchsäule war weit über das Mueßer Holz hinaus zu sehen. Insgesamt mehr 30 Feuerwehr-Leute waren im Einsatz, darunter auch Kameraden der freiwilligen Wehren Schlossgarten und Wüstmark.

Silke Brun vom Bauspielplatz-Verein zeigte sich in eine ersten Reaktion traurig und schockiert. Auch der ideelle Schaden sei hoch, betonte sie. Die Flammen hätten ein Teil von dem Werk zerstört, was Jugendliche in ihrer Freizeit geschaffen haben. Bereits 2012 war der Bauspielplatz von einem Feuer heimgesucht worden. Der Verein lasse sich aber nicht entmutigen. „Wir machen weiter“, sagte Brun.

von Christian Koepke

erstellt am 21.Jun.2017 | 22:09 Uhr