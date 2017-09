Schwerin : Feuer auf dem Brauerei-Gelände

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Auf dem Gelände der alten Brauerei in Schwerin kam es am frühen Abend zu einem Brand in der Lagerstraße. Zunächst wurde eine starke Rauchentwicklung in in einer alten Lagerhalle beobachtet, woraufhin die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Schwerin mit jeweils 16 Kameraden im Einsatz anrückte.

Nach Aussage der Einsatzkräfte gibt es keine Verletzten. Auch befanden sich in der Lagerhalle keine besonderen Gegenstände. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Aktuell wird versucht mit Wasser aus dem Tanklöschwagen, den Brandherd zu bekämpfen und die Entwicklung des Feuers einzudämmen.

von Katja Müller

erstellt am 05.Sep.2017 | 20:25 Uhr