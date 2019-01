Schwerin : Feuerwerk der Turnkunst

von svz.de

08. Januar 2019, 09:23 Uhr

Ein „Feuerwerk der Turnkunst“ erwartet die Schweriner am Donnerstag von 19 Uhr an in der Sport- und Kongresshalle. Viele der renommierten Bewegungskünstler vereint diese Show unter einem Dach. So arbeitet das Feuerwerk-Team mit Turnern aus Japan zusammen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Gruppe Circolombia mit spektakulären Darbietungen mit dem Russischen Barren und einem neuen Akrobatik-Gerät, dem Perch-Ring. SVZ-Abonnenten erhalten 20 Prozent Rabatt beim Ticketkauf im Kundencenter der Mecklenburgstraße 39.