Schwerin : Feuerwerk ist gesichert: Die Lager sind voll

Böse Geister vertreiben, leicht gemacht:

von Thorsten Meier

28. Dezember 2018, 20:21 Uhr

Böse Geister vertreiben, leicht gemacht: „Wir haben für jeden Geschmack etwas, egal ob Wunderkerzen, Raketen, Feuerwerk-Batterien, Tischfeuerwerk, Knallerbsen oder Konfetti-Kanonen“, verrät André Nötzelmann vom gleichnamigen Edeka-Markt im Schlossparkcenter – nur einer von vielen Anbietern für den Feuerwerksverkauf. Das Bleigießen stehe nach wie vor hoch in der Tradition, weiß der Geschäftsmann zu berichten. Seine Marktleiterin Sandra Meißner will am letzten Tag des Jahres eine Wunschrakete zu Silvester aufsteigen lassen. „Was ich da notiere, bleibt natürlich mein Geheimnis“, schmunzelt sie.