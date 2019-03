Schwerin : Fit auch ohne Eiweiß-Shake

Chefarzt rät nicht zu zusätzlichen Protein-Einnahmen

von Onlineredaktion pett

05. März 2019, 05:00 Uhr

Getreideprodukte wie Brot oder Nudeln stehen wegen des hohen Kohlenhydratanteils als Kalorienbomben in Verruf. Stattdessen finden Produkte mit extra Protein immer öfter den Weg in die Verkaufsregale. Am Tag der gesunden Ernährung am 7. März erklärt Dr. Stefan Zimny, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie der Helios-Kliniken Schwerin, ob diese zusätzliche Proteinzufuhr sinnvoll ist. Rund 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht benötigt der Körper normalerweise, Leistungssportler entsprechend mehr. „Wer moderaten Sport wie etwa Joggen treibt, nimmt bei einer ausgewogenen Ernährung schon genug Proteine zu sich“, erklärt Dr. Zimny. Proteinriegel oder Shakes sind für den Hobbysportler nicht vonnöten und dazu oft überteuert. Milchprodukte, Fleisch oder Fisch, aber auch Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen sind natürliche Eiweißquellen.

Auf die Frage, ob zuviel Protein schädlich ist, gibt es im Moment noch keine gesicherte Antwort. Ein Vorteil, den Produkte mit hohem Proteinanteil haben: Im Gegensatz zu Fett und Kohlenhydraten wird Eiweiß langsamer verstoffwechselt. Das sorgt für ein längeres Sättigungsgefühl.