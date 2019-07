Mueß : Flöten schnitzen in Mueß

von svz.de

09. Juli 2019, 07:47 Uhr

Kleidung wie früher im Waschtrog waschen, selbst die Butter schlagen, Flöten schnitzen, Trachten nach alten Vorlagen herstellen, auf Bienenexpeditionen die Natur erleben, in Märchenwelten mit dem Figurentheater Margrit Wischnewski eintauchen. Das und vieles mehr bieten in der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr die Mitarbeiter des Freilichtmuseums Mueß zusammen mit Künstlern und einem Imker an.