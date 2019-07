Schwerin : Flohmarkt am Stadthafen

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Eine passende Tasse zum Kaffeeservice von der Großmutter, ein Bilderbuch für das Kind oder die lang herbeigesehnte Schallplatte – auf dem Flohmarkt findet jeder was. Am kommenden Sonntag, 21. Juli, können Besucher am Schweriner Stadthafen wieder nach Herzenslust feilschen. Der Trödelmarkt beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Wer selbst einen Stand aufbauen möchte, kann dies ab 6 Uhr machen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.