Flüchtlinge in Schwerin : Flüchtling wird Azubi

Mit dem Schweißgerät kann Habtezgi Gebrekurstos schon umgehen wie ein Profi. Gestern gab der 28-Jährige eine kleine Kostprobe seines Könnens, zeigte dem Hauptgeschäftsführer der Schweriner Handwerkskammer, Edgar Hummelsheim, dem Chef der Arbeitsagentur, Guntram Sydow, und weiteren Gästen, was er bereits drauf hat, fügte mühelos zwei Rohre zusammen. Am 1. September wird der junge Mann aus Eritrea bei der Firma Aust Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik Anlagenbau in Warnitz eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker beginnen. Ein Beispiel, das vielen anderen Flüchtlingen Mut machen soll.

Seit 2013 lebt Gebrekurstos in Deutschland. Aus politischen Gründen habe er seine Heimat verlassen, erzählt der angehende Azubi. In der Bundesrepublik lernte er zunächst Deutsch, durchlief dann die Programme „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ und „Berufsorientierung für Flüchtlinge“. Im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer in Süd machte er Bekanntschaft mit verschiedenen Handwerksberufen, entschied sich schließlich für ein Praktikum in der Sanitär- und Heizungsbranche. Aust-Betriebsleiter Maik Schultz gab Gebrekurstos eine Chance – und war von dem Engagement des 28-Jährige sofort begeistert. „Er ist pünktlich bei der Arbeit, sehr interessiert und einsatzbereit“, lobt sein Chef.

Rund 40 junge Flüchtlinge haben sich bereits im Bildungs- und Technologiezentrum umgeschaut, wie Leiterin Diana Warnk berichtet. Nachwuchs werde im Handwerk weiterhin händeringend gesucht, sagt Hauptgeschäftsführer Hummelsheim. Und die Arbeitsagentur helfe, wo sie könne, betont Agentur-Leiter Sydow. So werde auch Habtezgi Gebrekurstos mit einer so genannten Einstiegsqualifizierung gefördert. Er wolle in Deutschland bleiben, sagt der Eritreer. „Wenn die große Politik mitspielt.“



von Christian Koepke

erstellt am 02.Jun.2017 | 16:00 Uhr