Schwerin : Folgenschwerer Auffahrunfall mit zwei Verletzten

von Polizeiinspektion Schwerin

21. April 2020, 12:01 Uhr

Am Montagachmittag gab es in der Gadebuscher Straße einen Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es Höhe der Umgehungsstraße durch Ampelschaltung zu einem Rückstau. An diesem wollte einer der beteiligten Fahrzeuge auf der linken Spur vorbeifahren. Dies übersah ein weiteres Auto, das ebenfalls ausscherte, um am Stau vorbeizukommen. Beide kollidierten und beschädigten einen weiteren, in der Fahrzeugschlange wartenden, Pkw.

Erhebliche Behinderungen im Verkehr

Durch die Wucht des Zusammenpralls kippte ein Fahrzeug auf die Seite, dass andere blieb quer zur Fahrbahn stehen. Zum Einsatz wurden der Rettungsdienst, die Berufsfeuerwehr und Polizei gerufen.

Ein 60-jähriger, am Unfall beteiligter, Mann wurde mit Kopfverletzungen uns Klinikum gebracht, eine 30-jährige Frau klagte über Nackenschmerzen. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen des fließenden Verkehrs.