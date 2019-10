Schwerin : Fotografie zum Nach-Denken

Autor Timm Stütz aus Stettin kam zur Vernissage in der Landesbibliothek MV

von svz.de

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Im Foyer der Landesbibliothek MV Günther Uecker ist noch bis zum 14. November eine Ausstellung zu sehen, die Fotografien und Bücher von Timm Stütz aus Stettin zeigt. Motto: Fotografie zum Nach-Denken. Gleich am Eingang fallen am Galerieumgang großformatige Exemplare auf. Der Fotograf und Autor verschiedenster Bücher war zur Vernissage anwesend und sprach über die Entstehung der Bilder. Timm Stütz wurde 1938 in Dresden geboren, lebt längst in Polen, in Stettin. Vorher arbeitete er in Rostock, nahm aber eine Arbeit im Schiffbau in Stettin auf. Und seitdem lebt und wirkt er dort. Seit 1983 ist er Mitglied der Stettiner Fotografischen Gesellschaft, ab 1986 freischaffend tätig. Die Pommersche Bibliothek Stettin präsentiert ausgewählte schwarz-weiß-Fotos von Stütz im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der hiesigen Landesbibliothek. Die Wendezeiten um 1989 bilden das besondere Augenmerk. Stütz zieht Alltagsszenen in eine Nachdenklichkeit.