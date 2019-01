Kurse der Volkshochschule : Fotografieren und Malen

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Tage werden langsam wieder länger und mit mehr Licht und Sonne wächst der Unternehmungsgeist. Dafür bietet die Volkshochschule zahlreiche Kurse im Kunstbereich an wie Schriftgestaltung, Fotografie, Grafik, Malen und Klöppeln. Am nächsten Wochenende, 26. und 27. Januar, findet ein intensiver Fotokurs statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Leiterin Agnes Winn gibt einen Einblick in Bedienung, Belichtung und die gestalterischen Möglichkeiten der Kameras.

Nähere Informationen zu den Kursen telefonisch unter 0385 / 591 27 19, Anmeldungen im Internet unter www.vhs-schwerin.de oder per E-Mail an info-vhs@schwerin.de.