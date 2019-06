Schwerin : Fragen über Altersvorsorge

von svz.de

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

„Jedem - egal ob alt oder jung - sei es ans Herz gelegt, eine Vorsorgevollmacht und am besten auch eine Patientenverfügung zu erstellen. Das hat den großen Vorteil, selbst über sein Leben zu bestimmen, solange es noch geht.“ Der Betreuungsverein Neues Ufer berät in enger Zusammenarbeit mit der Schweriner Betreuungsbehörde zu diesem Thema am Tag der offenen Tür am 10. Juli von 9 bis 17 Uhr in der Lübecker Straße 126.