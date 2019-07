Schweriner Dom : Frauenschicksale im KZ

Ausstellung im Dom erinnert an Horror der Nazi-Herrschaft

von svz.de

11. Juli 2019, 10:45 Uhr

Erinnerungen an die Zeit der Nazi-Herrschaft vermittelt die neue Ausstellung im Dom. Die Gedenkstätte Ravensbrück erinnert an christliche Häftlinge in dem Frauen-KZ. Die Gefangenen kamen aus römisch-katholischen, griechisch- und russisch-orthodoxen und verschiedenen protestantischen Konfessionen. Die Ausstellung verfolgt einen religiös-sozialgeschichtlichen Ansatz, skizziert im ersten Teil Biografien von 13 Frauen. Ergänzt werden die Porträts durch Schilderungen des jeweiligen religiösen Umfeldes der Häftlinge aus der Zeit vor ihrer Haft. Der zweite Teil ist religiösen Praxen im Lager gewidmet, die weitgehend unsichtbar bleiben mussten.

Die Ausstellung kann täglich von 10 bis 17 Uhr besucht werden, sonntags nach dem Gottesdienst.