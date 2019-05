Schwerin Muess : Freilichtmuseum startet in die neue Saison

von Christina Köhn

11. Mai 2019, 05:00 Uhr

Friedlich eingebettet zwischen grünen Wiesen mit Schafen und Obstbäumen liegt direkt am Schweriner Innensee das Freilichtmuseum Schwerin Mueß. Die Morgensonne scheint auf das Reetdach des alten Bauernhauses, die Vögel zwitschern. Am heutigen Sonnabend, 11. Mai, wird diese nahezu perfekte Idylle wieder abgerundet durch Kinderlachen, Kaffeeduft und das leise Surren der Gespräche über die vielen sehenswerten Ausstellungen. Denn ab 10 Uhr ist es soweit, das Freilichtmuseum startet in die neue Saison. Niederdeutsche Hallenhäuser, eine alte Dorfschule und viele weitere Einblicke in die Vergangenheit warten darauf, von großen Kinderaugen und den Erwachsenen bestaunt zu werden. Um 11 Uhr hat auch das Café wieder geöffnet.