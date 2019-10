Schweriner See : Fünf Ruderer kentern

Sie erlitten Unterkühlungen, blieben sonst aber unversehrt.

von Daniel Möglich

27. Oktober 2019, 11:38 Uhr

Fünf gekenterte Ruderer sind am Samstagmittag aus dem Schweriner See gerettet worden. Sie erlitten Unterkühlungen, blieben sonst aber unversehrt, wie die Polizei mitteilte. Die fünf Männer waren mit ihrem Ruderboot auf dem Schweriner Innensee gekentert. Danach schwammen sie ohne Rettungswesten in dem 13 Grad kalten Wasser, bis sie von der Wasserschutzpolizei gerettet wurden.