Basthorst : Für alle ein Gewinn

Auktionserlös kommt Wünschewagen zugute

von Katharina Hennes

04. Januar 2019, 12:00 Uhr

Lange haben Michalziks aus Brüel nach einem passenden Kunstwerk für ihren Flur im neuen Haus gesucht. Dann klickt Ralph Michalzik im Internet auf den SVZ-Bericht über Eva Grocholski. Die Künstlerin aus Basthorst hatte sich spontan entschieden, eine ihrer Collagen zu Gunsten der SVZ-Spendenaktion für den Wünschewagen zu versteigern.

Ralph Michalzik sieht das Bild auf SVZonline und ist sofort hin und weg. „Das ist es“, sagt er. Sein Gebot von 250 Euro geht direkt auf das Wünschewagen-Konto. „Wir sind sehr glücklich damit“, sagt er. „Weil wir helfen können und weil wir ein schönes Werk gefunden haben.“ Die Collage holten sich die Brüeler nun in dieser Woche aus Basthorst bei Eva Grocholski ab. „Gen Himmel“ – so heißt das Kunstwerk aus einem Stück Treibholz vom Beckerwitzer Ostseestrand und Materialresten, die die Basthorsterin in einer Werkstatt gefunden hat.

Die Collage sei peu à peu entstanden, erzählt sie den Michalziks. Die Brüeler bekommen an diesem Abend gleich eine kleine Einführung in die Arbeit von Eva Grocholski, die mit ihren Collagen ausrangierten Alltagsgegenständen eine zweite Chance gibt (SVZ berichtete). Sie freut sich über den Erfolg der Auktion. „Wir haben alle zusammen etwas Gutes getan“, sagt sie. Außerdem sei es für Künstler immer schön zu wissen, wer ihre Werke bekommt. Michalziks nehmen das gleich zum Anlass für eine Einladung an Grocholskis: „Wenn Sie in der Nähe sind, kommen Sie gern bei uns auf einen Kaffee vorbei.“