Dobin am See : Für lebendige Nachbarschaft

Adventskalender soll durch die Gemeinden ziehen

von Timo Weber

09. September 2019, 05:00 Uhr

Nach Wittenförden und Crivitz will nun auch die Gemeinde Dobin am See einen Lebendigen Adventskalender ins Leben rufen. Ganz nach dem Motto „Lebendige Nachbarschaft“ werden Familien, Vereine oder Firmen gesucht, die im Dezember ihre Türen öffnen für nette Gespräche, vielleicht bei Glühwein, Bratwurst oder Punsch. Mehr Infos gibt die Wählergemeinschaft FWG.