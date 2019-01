Zippendorf : Füttern aus der Glocke – so wird es gemacht

von svz.de

22. Januar 2019, 07:23 Uhr

Wenn die Kälte Einzug hält und der Boden gefriert, dann sind Futterstellen gefragt. Am Sonnabend, 26. Januar, können Interessierte in einem zweistündigen Seminar in der Naturschutzstation Schwerin erlernen, worauf es bei der Vogelfütterung im Garten ankommt. Zu diesem Zweck werden die Futterstellen in der Station gezeigt und erklärt. Zudem erfahren die Teilnehmer, welches Futter geeignet ist und wie man leicht hochwertiges eigenes Futter anmischen kann. Zusätzlich zu vielen Tipps ums Futter und Füttern bauen und füllen die Teilnehmer jeweils eine eigene Futterglocke für die Vogelfütterung zuhause. Die Teilnahme kostet pro Person zehn Euro, Nabu-Mitglieder zahlen acht Euro. Das benötigte Material und Werkzeug wird gestellt. Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, wird um Anmeldung bis zum 25. Januar gebeten, Telefon 0385/ 47733744 oder E-Mail an Naturschutzstation@NABU-MV.de.