Rastow : Fusion auf der Amts-Agenda

27. Februar 2019, 12:32 Uhr

Über die Fusion der Gemeinden Leussow und Göhlen wollen die Mitglieder des Amtsausschusses Ludwigslust-Land in ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am 28. Februar um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Rastow beraten. Das Gremium blickt auch auf die anstehende Kommunalwahl. So soll ein gemeinsamer Gemeindewahlleiter samt Stellvertreter gewählt und die Besetzung des Gemeindewahlausschusses beschlossen werden. Eine höhere Aufwandsentschädigung für Wahlvorstände sind ein weiteres Thema.